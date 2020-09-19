Щербакова лидирует после короткой программы на первом этапе Кубка России

Фигуристка Анна Щербакова получила наивысший балл среди одиночных фигуристок за исполнение короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани. Выступление подопечной Этери Тутберидзе оценили в 82,13 балла.



Второе место заняла Майя Хромых (69,28), замыкает тройку лучших Анна Фролова (68,19).



Произвольную программу фигуристки исполнят в воскресенье, 20 сентября.

Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Короткая программа.



1. Анна Щербакова — 82,13

2. Майя Хромых — 69,28

3. Анна Фролова — 68,19.

Ранее в Сыграни определились победители первого этапа Кубка России в соревнованиях танцевальных пар — ими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их дуэт был сформирован лишь в конце февраля этого года.