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Щербакова лидирует после короткой программы на первом этапе Кубка России

Щербакова лидирует после короткой программы на первом этапе Кубка России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигуристка Анна Щербакова получила наивысший балл среди одиночных фигуристок за исполнение короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани. Выступление подопечной Этери Тутберидзе оценили в 82,13 балла.

Второе место заняла Майя Хромых (69,28), замыкает тройку лучших Анна Фролова (68,19).

Произвольную программу фигуристки исполнят в воскресенье, 20 сентября.

Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Короткая программа.

1. Анна Щербакова — 82,13
2. Майя Хромых — 69,28
3. Анна Фролова — 68,19.

Ранее в Сыграни определились победители первого этапа Кубка России в соревнованиях танцевальных пар — ими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их дуэт был сформирован лишь в конце февраля этого года.

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