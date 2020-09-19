Костомаров: если пытаться стать двукратным олимпийским чемпионом, то только с Навкой

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров, выступавший в дуэте с Татьяной Навкой, сказал, что не исключал возвращения в спорт ради выступления на Олимпиаде 2010 года.

«Были варианты, которые позволяли поехать на Олимпиаду-2010, скажем так. Мы действительно провели с Оксаной Домниной несколько совместных тренировок, в нас видели определённый потенциал, но, честно говоря, я не слишком верил в эту затею. Считал, что новая партнёрша — это сразу несколько шагов назад, как бы ты ни катался.

Не обиделась ли Оксана, что я не захотел продолжать? Мне кажется, она слишком дорожила нашими личными отношениями. Даже за те несколько проведённых вместе тренировок стало понятно, что работать со мной не так просто. И разногласия на льду вполне могли привести к тому, что мы разошлись бы и в жизни. Сразу пришёл к выводу, что если возвращаться и пытаться стать двукратным олимпийским чемпионом, то только с Навкой.

Таня, кстати, была готова поехать на Игры даже ради того, чтобы просто попасть в тройку. Более того, рассматривался вариант, при котором мы даже не потеряем деньги в тех шоу, которые пропустим из-за подготовки к Играм. Но подсознательно я понимал, что не хочу снова залезать в эту кабалу ни за какие деньги. Тем более ради борьбы за второе или третье место. Прекрасно видел, с кем придётся соревноваться», — приводит слова Костомарова RT.

Чемпионка мира 2009 года Оксана Домнина, выступавшая в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным, — супруга Костомарова. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнюю Анастасию и четырёхлетнего Илью.