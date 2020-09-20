Оксана Баюл — о четверных прыжках: фигуристки калечат своё тело для вашего удовольствия

Чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере украинская фигуристка Оксана Баюл ответила на критику её позиции в отношении четверных прыжков, которые исполняют юные фигуристки. В частности, Баюл высказала мнение, что после падений с четверных в 14-15 лет в 35 лет фигуристкам понадобится «новый комплект бёдер».

«Это женское фигурное катание, а вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, когда сами явно поддерживаете детей-фигуристов — молодых девушек, калечащих своё тело для вашего удовольствия при помощи варварской системы подсчёта очков, используемой ISU. ISU не платит этим детям и не покрывает расходы на замену их бёдер, операции на позвоночнике и страдания, когда их молодые неразвитые тела выдерживают воздействие неправильных техник для четверного прыжка, что само по себе является оскорблением.

Любого фигуриста, который выставляет себя напоказ, судят — это называется спортом и соревнованием. Я не осуждаю, а беспокоюсь об общем здоровье и благополучии, особенно молодых фигуристок, которые настолько наивны в отношении того, что их заставляют делать, не имея мудрости и жизненного опыта. В отличие от большинства я беспокоюсь за их здоровье, также в отличие от большинства, я на самом деле каталась на коньках и получил реальный опыт и достижения, чтобы иметь возможность комментировать.

Я сама стала звездой, будучи ещё ребёнком, и никто никогда не заступался за меня, так что позор всем тем, кто пытается заткнуть меня или исказить смысл моих слов. Молчать не буду! Я воспитанница советской школы фигурного катания, меня обучал лучший тренер по технике Валентин Николаев. Если кто и имеет право говорить, потому что выступал по всему миру, чтобы сформировать компетентное мнение, так это я, и это моя правда», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».