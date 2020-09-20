Щербакова: очень хорошо общались с Трусовой и Косторной в тренировочной среде

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала об изменениях, произошедших в группе Этери Тутберидзе в межсезонье. Александра Трусова и Алёна Косторная перешли к Евгению Плющенко, а Евгения Медведева снова тренируется в «Хрустальном».

«Меня называют неформальным лидером «Хрустального»? Не знаю, система тренировок осталась прежней. Тренеры остались те же. Изменения незначительные. Мне главное свою работу делать хорошо. У нас сейчас огромная группа, которая немного изменилась совсем недавно. В таком составе я успела потренироваться буквально пару дней, готовилась к соревнованиям, отрабатывала программы. Сейчас я вернусь, и посмотрим, что будет дальше. Но я уверена, что всё это никак не повлияет на мою подготовку.

Группа у нас всё равно очень сильная. Камила Валиева прыгает четверной, Соня Акатьева. Младшие девочки тоже тренируют четверные прыжки. Возможно, иногда не хватает тех, с кем ты будешь везде соревноваться, прямых конкурентов. Немного непривычно, что теперь я не вижу, как работают мои прямые конкуренты. Но у меня есть тренеры, которые всегда подсказывают, если я где-то недорабатываю.

Мы очень хорошо общались с Сашей Трусовой и Алёной Косторной, но именно в тренировочной среде. У нас не было такого, чтобы мы вместе проводили выходные, например, но хорошие отношения остались. Например, на контрольных прокатах в раздевалках мы всегда были вместе. Абсолютно нормальное общение и с Сашей, и с Алёной, никакого напряжения. Смеёмся, общаемся, никаких проблем», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.