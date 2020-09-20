Глейхенгауз: надеюсь, что на ЧР уже будет больше виден прогресс Медведевой, наша работа

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как произошло возвращение в «Хрустальный» двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которая два сезона тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

«Этери после контрольных прокатов сказала, что у неё будет разговор, встреча с Женей. После чего Женя пришла к нам в группу. Вернулась, скажем так. У нас три с половиной недели, чтобы подготовить её к первому этапу Кубка России, постараемся улучшить форму, которая сейчас есть, но какие-то совсем грандиозные действия мы, конечно же, не сделаем за это время. Надеюсь, что на чемпионате России уже будет больше виден прогресс, наша работа.

С удивлением ли воспринял эти новости? Конечно, с точки зрения того, как резко это произошло. С точки зрения того, что для Жени сейчас это, наверное, лучшее, что она могла сделать… Надеюсь, мы докажем это результатами.

Как изменилась Медведева за время у другого тренера? Если честно, пока не могу сказать, что она как-то сильно изменилась. Будем смотреть. Всё равно ты видишь того же человека. Да, она стала старше, но в тренировочном процессе как была требовательна к себе, так и осталась. Другой вопрос, что формы пока недостаточно для хороших выступлений, и надо её набирать.

Здесь она была заявлена, но у неё побаливает спина, после прокатов ей делали уколы. В таком состоянии ей было просто невозможно сюда приехать. Думаю, что ей пошли навстречу в связи с переходами», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.