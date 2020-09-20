Глейхенгауз — о сотрудничестве с Орсером: как раскрывать вальс, нам советы точно не нужны

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, какие изменения произойдут в программах двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которые она показала на контрольных прокатах сборной России, после чего вернулась в «Хрустальный».

«Мы не будем менять ни музыку, ни программы. Другой вопрос, что внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки. Где-то что-то добавлять, где-то убирать. Но этим мы занимаемся в течение года с каждым нашим спортсменом, поэтому ничего особенного в этом нет.

Будем ли советоваться с Ше-Линн Бурн или командой Брайана Орсера по этим программам, как их лучше раскрывать? Я думаю, что о том, как раскрывать вальс, нам советы точно не нужны. Мы справимся сами — и не раз это делали. Что касается произвольной, то тема тоже известная. Там есть всякие фишечки, находки — мы их не будем трогать, а только добавим своих. Так что я считаю, что эта коллаборация приведет только к лучшему», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.