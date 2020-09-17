Орсер: наше сотрудничество с Тутберидзе по Медведевой могло бы получиться захватывающим

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, заявил о готовности к сотрудничеству с Этери Тутберидзе по подготовке Медведевой к сезону.
«Логично, что вы спросили об этом. Я со своей стороны открыт к любому виду сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и её коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но захватывающим», — цитирует Орсера «RT на русском».
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Вчера, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Интересно, что в интервью NBC Sports Орсер заявил, что не станет вмешиваться в тренировочный процесс, после того как спортсменка решила вернуться к Тутберидзе.
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