Глейхенгауз — о Загитовой: человек уже в осознанном возрасте и должен принимать решения

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что надеется увидеть поставленные для олимпийской чемпионки Алины Загитовой программы если не на тренировках, то хотя бы в шоу.
«Программы Алины? Будем ждать, что ещё сказать. Надеюсь, что она покажет их на соревнованиях. Но если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Я надеюсь, ничто не пропадёт.
Конечно, всё зависит от неё. Конечно. Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает, что мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда её ждем. И когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты. Но я не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают её фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и всё-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то — глупо. Это даже не имеет смысла.
У Алины работа проходит прекрасно, как только она приходит на тренировку. Как только она приходит на занятия, у неё всё идёт хорошо. Даже удивительно смотреть на то, что у неё может получаться с недостаточным, на мой взгляд, тренировочным временем», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.
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