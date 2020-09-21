Алёна Косторная попросила болельщиков выбрать лучшее из трёх вращений

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная показала три варианта вращений и попросила подписчиков своей страницы в «Инстаграме» выбрать лучшее.

Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

В межсезонье Косторная сменила тренера: перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».

В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.