Жулин: Щербакова немного окрепла, выглядит очень хорошо

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Анны Щербаковой, которая одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.
«Что касается выступления Щербаковой, то короткая программа ей практически удалась, произвольная тоже была исполнена замечательно. Были какие-то шероховатости, но подготовка для постпандемийного времени очень приличная. Желаю только удачи.
Оценки, может, чуть высоковаты: в Америке американцами ставят выше, в России — русским. Это нормально. Щербакова немного окрепла, выглядит очень хорошо.
Ошибки мужчин? Мужчинам всегда нужно больше подготовки. Сейчас вообще всё скомкано в сезоне, каких-то выводов делать не стал бы.
Макар Игнатов потенциально интересный фигурист. Но я ещё в прошлом году отметил, что он немного медленноват. Думаю, Макару с его тренером Евгением Рукавицыным это известно, они над этим работают. Потенциально он кажется очень сильным мальчиком. А самое яркое впечатление на прокатах пока что произвёл Коляда», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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