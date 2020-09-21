Авербух: никакой схожести Щербаковой с Медведевой не заметил

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух оценил выступление Анны Щербаковой, которая одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

«Мне очень понравилось выступление Анны Щербаковой. Несмотря на небольшие шероховатости, главное было сделано. Она повзрослела, это добавляет шарма. Сложнейшие элементы — четверной флип, каскады — были исполнены блестяще. Очень понравилось платье Анны. Естественно, есть куда расти. Но даже в прокатах уже заметен серьёзный рост.

Схожесть с Медведевой? Анна самодостаточная, у неё всегда немного лирический образ. Никакой схожести в этом плане не заметил. Что касается судейства, то домашние турниры всегда такие. В любой стране на домашних турнирах оценки немного выше, чем на международных. Не надо придавать этому огромное значение.

На турнире не было лучших ребят нашей команды. К сожалению, Дима Алиев с травмой, Миша Коляда не выступал, Самарин снялся», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.