Авербух: никакой схожести Щербаковой с Медведевой не заметил

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух оценил выступление Анны Щербаковой, которая одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.
«Мне очень понравилось выступление Анны Щербаковой. Несмотря на небольшие шероховатости, главное было сделано. Она повзрослела, это добавляет шарма. Сложнейшие элементы — четверной флип, каскады — были исполнены блестяще. Очень понравилось платье Анны. Естественно, есть куда расти. Но даже в прокатах уже заметен серьёзный рост.
Схожесть с Медведевой? Анна самодостаточная, у неё всегда немного лирический образ. Никакой схожести в этом плане не заметил. Что касается судейства, то домашние турниры всегда такие. В любой стране на домашних турнирах оценки немного выше, чем на международных. Не надо придавать этому огромное значение.
На турнире не было лучших ребят нашей команды. К сожалению, Дима Алиев с травмой, Миша Коляда не выступал, Самарин снялся», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 сентября 2020
-
13:10
-
12:32
-
12:14
-
00:33
- 20 сентября 2020
-
23:03
-
21:36
-
20:14
-
19:23
-
19:08
-
18:59
-
18:32
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
16:08
-
14:18
-
12:36
-
10:21
-
10:01
- 19 сентября 2020
-
23:07
-
22:18
-
20:40
-
17:37
-
16:57
-
16:47
-
16:15
-
15:44
-
11:54
- 18 сентября 2020
-
20:51
-
19:40
-
18:27
-
17:59
-
17:45
-
15:16
-
14:37