Директор «Самбо-70»: Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил возвращение двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе, в которой она занималась до 2018 года.
«Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву. Ну что такое Канада для неё? Это чужая земля. Она до мозга костей москвичка, и Жанна, её мама, такая же. Она двукратная чемпионка мира, личность, а такие люди никогда не будут жаловаться. У Этери Тутберидзе нет упёртости, она дипломат, тонкий человек, очень талантливая рабочая лошадка, у которой, естественно, не хватает нервной энергии, чтобы заниматься политикой.
Человеку некогда заниматься политикой, когда ты талантливый практик. Она очень ранимый человек, её нельзя обижать. С нашей стороны для неё нужно создавать условия, чтобы она производила таких гениальных детишек. А тут свора набросилась на неё и откусывает у неё готовый продукт, который она создала", — приводит слова Лайшева РИА «Новости».
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