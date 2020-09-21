Бутырская — о словах Баюл: мальчики делают четвертной, чем девчонки хуже?

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала слова чемпионки ОИ-1994 Оксаны Баюл, которая заявила, что юным фигуристкам не стоит стараться исполнять четверные прыжки, поскольку это наносит вред их здоровью.



«Скорее я не согласна с высказыванием Баюл. Оксана была классной фигуристкой, но если бы её поместить в нынешнее время, Баюл точно так же прыгала четвертные. А без техники четвертной прыжок выполнить нельзя. Время идёт, я лет 25 назад выезжала тройной аксель на тренировках. Мальчики делают четвертной, чем девчонки хуже? Мне кажется, характер у женщин даже сильнее. Сегодня это делает не один человек. Лиза Туктамышева разучивает, и всё получается. Это нормально и естественно.



Нам нравится смотреть на четвертные прыжки, но сами фигуристы и тренеры задали такую планку. Наверное, Оксана просто себя не помнит: молодую, задорную. Конечно, она имеет право высказывать свою точку зрения. Но сегодня это реальность. Обратного пути нет. Для спорта это абсолютно нормально. Оксана сказала про травмы, но если у тебя грамотный тренер, который обучил и поставил хорошую технику, травм можно избежать. Любой вид спорта травмоопасен», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Оксана Баюл — о четверных прыжках: фигуристки калечат своё тело для вашего удовольствия