Артём Ковалёв сравнил тренировки в «Хрустальном» и в «Ангелах Плющенко»

Победитель первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани 17-летний Артём Ковалёв рассказал, в чём разница занятий в «Самбо-70» и в академии «Ангелы Плющенко», куда он перешёл вместе со своим тренером Александром Волковым, под руководством которого катается уже 12 лет.
«В «Хрустальном» было много групп, которые настроены каждая на свой результат. В «Академии Плющенко» все работают вместе. Допустим, у меня школа и я не могу прийти на свою тренировку. В этом случае есть другие занятия, куда я могу прийти и позаниматься. После нас в расписании стоит группа Евгения Викторовича, там катается Саша Трусова, браться Сарновские, Софья Титова. Если надо, могу выйти к ним на лёд. Или к младшей группе Александра Сергеевича.
Успеваю ли общаться с Трусовой и Косторной? С Сашей я был знаком. С Алёной мы пересекаемся, но это в формате «Привет» и «Как дела?». А так особо не общаемся», — приводит слова Ковалёва Sport24.
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