Агент Закарян — о Медведевой: у меня с ней особая связь. Я всегда забочусь об армянах

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян рассказал о сотрудничестве с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая недавно вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. С мая 2018 года спортсменка занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

«Она не мой клиент, но я работаю с ней. Я бы не сказал официально, что я её агент, но я вовлечён в организацию проектов, шоу. И не только с её участием, я работаю со многими другими фигуристами.

Но что касается Медведевой, то, конечно, у меня с ней особая связь, потому что, будучи армянином, я всегда забочусь об армянах. А она [частично] армянка.

Евгения перешла к Этери. Этот перерыв, думаю, был болезненным для обеих. Я видел их на соревнованиях, как они смотрят друг на друга, как нервничают, когда проходят мимо друг друга. Эта напряжённость была всегда. Но рано или поздно это должно было случиться. Они должны были снова стать друзьями или просто вернуть нормальные отношения», — сказал Закарян в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson.