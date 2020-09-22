Радионова: у меня с Медведевой не было бы такого противостояния, как у неё с Загитовой

Елена Радионова, которая сегодня, 22 сентября, объявила о завершении карьеры, сказала, что у неё с Евгенией Медведевой не было настолько острого соперничества, какое было у той с Алиной Загитовой.

Напомним, на чемпионате Европы 2016 года Радионова стала второй, уступив Медведевой, которая в свою очередь проиграла Загитовой на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Мне кажется, у нас с Женей не было бы такого противостояния, как у неё с Алиной. Они же в одной группе готовились к Олимпиаде, а это уже перспектива драмы.

Вообще, со стороны виднее, я-то каталась и каталась себе, сегодня с Женей соревнуемся, завтра с Аней, а послезавтра с японками. С [Сатоко] Мияхарой мы в юниорах боролись очень серьёзно, а потом с Эшли [Вагнер], Грэйси [Голд], Мао [Асадой]…» — цитирует Радионову «Р-Спорт».