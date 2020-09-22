Елена Радионова рассказала, как хотела удалить рёбра и изменить внешность

Елена Радионова, которая сегодня, 22 сентября, объявила о завершении карьеры, призналась, что в подростковом возрасте у неё было желание удалить рёбра — ради тонкой талии — и изменить внешность.
«В подростковом возрасте и у меня дури в голове хватало, хотелось переделать всю себя вплоть до того, чтобы удалить рёбра. Хотела тонкую талию. Но мне говорили: потерпи, ты ещё маленькая. Я росла и постепенно понимала, что не так всё плохо со мной. Сейчас хожу к косметологу, но инъекций и операций никаких не было.
Всё от окружения зависит. Если вам подружка говорит, что тебе нужно что-то подкачать, то какая она тебе подружка? А молодые парни, по-моему, уже наелись дамами со сделанными грудями, попами и губами. Сейчас очень сложно найти девушку без пластических губ, вкачанных скул. Пройдут годы, и ты не знаешь, какие последствия тебя ожидают. Красивых девушек много, но интересных мало. Главное ведь харизма, а эти куколки с губами-утками все одинаковые», — цитирует её «Р-Спорт».
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