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Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко

Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала скриншот переписки российской фигуристки Алины Загитовой с Яной Рудковской, супругой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В переписке Рудковская предлагает Загитовой перейти к Плющенко.

В сообщении Рудковская расписывает преимущества занятий у Плющенко. На предложение Загитова отвечает отказом.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — пишет Загитова.

«Никто никого не переманивает?» — подписала команда Тутберидзе

Напомним, к Плющенко перешли Алёна Косторная и Анна Щербакова. Позже Плющенко утверждал, что никого не переманивал. При этом Плющенко критиковал команду Тутберидзе. В частности, заявил, что у Косторной де-факто не было программы.

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