Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко
Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала скриншот переписки российской фигуристки Алины Загитовой с Яной Рудковской, супругой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В переписке Рудковская предлагает Загитовой перейти к Плющенко.
В сообщении Рудковская расписывает преимущества занятий у Плющенко. На предложение Загитова отвечает отказом.
«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — пишет Загитова.
«Никто никого не переманивает?» — подписала команда Тутберидзе
Напомним, к Плющенко перешли Алёна Косторная и Анна Щербакова. Позже Плющенко утверждал, что никого не переманивал. При этом Плющенко критиковал команду Тутберидзе. В частности, заявил, что у Косторной де-факто не было программы.
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