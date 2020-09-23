Президент ОКР Поздняков прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возвращение двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я бы не акцентировал внимание на результатах. Для меня спортсмен — это далеко не только очки-голы-секунды.

Женя вернулась к своему тренеру, имеет возможность полноценно тренироваться. Она не могла это делать с Брайаном Орсером, потому что он находится в Канаде, а Женя — в России. Невозможно максимально эффективно работать по видеосвязи. При всём уважении к тем, кто практикует подобного рода тренировки.

Я считаю, что Медведева получила большой опыт, работая два года в другой части света, но здесь и сейчас попытаться достичь новых целей, справиться с вызовами, конечно, лучше в родных пенатах. А как всё сложится, мы увидим совсем скоро», — цитируют Позднякова «Известия».