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Сестра Тутберидзе: присвоить чужие заслуги, увести любой ценой — это и есть рейдерство

Сестра Тутберидзе: присвоить чужие заслуги, увести любой ценой — это и есть рейдерство
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Марина Хоффман, сестра тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказала мнение по поводу очередного скандала с «переманиванием» фигуристок между группами Тутберидзе и Евгения Плющенко.

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Этери Тутберидзе поставила «лайк» под постом сестры.

Накануне в «сториз» страницы команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

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