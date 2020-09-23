Сестра Тутберидзе: присвоить чужие заслуги, увести любой ценой — это и есть рейдерство

Марина Хоффман, сестра тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказала мнение по поводу очередного скандала с «переманиванием» фигуристок между группами Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«#присвоить#чужиезаслуги#увестилюбойценой#готовых #подкупать#перекупать#разрушать#чужое #несоздавать #своего #этоиесть #рейдерство #стопрейдерам#пишу#толькомоемнение#моимысли #моеотношение #ктому #чтопроисходит», — написала Хоффман на своей странице в «Инстаграме», используя хештеги.

Этери Тутберидзе поставила «лайк» под постом сестры.

Накануне в «сториз» страницы команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.