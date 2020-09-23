Ягудин выложил «переписку» с Дзюбой, спародировав предложение Рудковской для Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал «переписку» с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой. Текст пародирует переписку продюсера Яны Рудковской, супруги Евгения Плющенко, и олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая накануне была обнародована в «сториз» страницы команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«Лёшенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – пишет Дзюба.

«Но я не умею играть в футбол», — отвечает Ягудин.

«Научим!» — резюмирует Дзюба.

«Ну и что теперь делать?» — написал Ягудин.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.