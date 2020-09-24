Рудковская: за 13 лет мы с Плющенко ссорились 2 раза, и то по его инициативе

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала об отношениях с мужем.

«Мы с ним за 13 лет совместной жизни ссорились два раза, и то по его инициативе. Со мной в принципе невозможно поссориться. Евгений — творческий человек, а все творческие люди — люди совершенно особенные. У них есть свои фишки, своё настроение.



Женя — Скорпион. С ним очень тяжело ужиться. Если у Жени плохое настроение, то лучше не подходить. Он закрывается в себе, и всё. Особенно перед Олимпиадами, когда он готовился, был чем-то взбешён и недоволен, я умела найти в себе силы тихонечко уйти в другую комнату, пока он меня не позовёт, и не попадалась под горячую руку.



Я уверена в нём на сто процентов, так же как и он уверен во мне. Он никогда не будет изменять. Если он кого-то найдёт, он придёт и скажет мне об этом. Он такой человек, никогда не будет обманывать», — сказала Рудковская в интервью YouTube-каналу Super.