Рудковская: за 13 лет мы с Плющенко ссорились 2 раза, и то по его инициативе

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала об отношениях с мужем.
«Мы с ним за 13 лет совместной жизни ссорились два раза, и то по его инициативе. Со мной в принципе невозможно поссориться. Евгений — творческий человек, а все творческие люди — люди совершенно особенные. У них есть свои фишки, своё настроение.
Женя — Скорпион. С ним очень тяжело ужиться. Если у Жени плохое настроение, то лучше не подходить. Он закрывается в себе, и всё. Особенно перед Олимпиадами, когда он готовился, был чем-то взбешён и недоволен, я умела найти в себе силы тихонечко уйти в другую комнату, пока он меня не позовёт, и не попадалась под горячую руку.
Я уверена в нём на сто процентов, так же как и он уверен во мне. Он никогда не будет изменять. Если он кого-то найдёт, он придёт и скажет мне об этом. Он такой человек, никогда не будет обманывать», — сказала Рудковская в интервью YouTube-каналу Super.
- 24 сентября 2020
-
16:50
-
16:24
-
16:10
-
15:30
-
15:18
-
12:19
-
11:40
-
10:40
-
09:39
- 23 сентября 2020
-
23:57
-
21:49
-
20:35
-
19:49
-
19:37
-
19:08
-
19:00
-
18:10
-
17:54
-
17:30
-
16:37
-
15:41
-
12:39
-
12:00
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
09:31
-
08:30
-
08:18
- 22 сентября 2020
-
22:39
-
21:48
-
21:33
-
17:31
-
16:38
-
16:32