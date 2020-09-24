Глава ФФККР рассказал, когда будет завершён переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился информацией о завершении перехода Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.



Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган пояснил, что в сезоне-2020/2021 фигуристка сможет представлять только предыдущий клуб — «Самбо-70», поскольку окно для переходов уже закрыто.



«Это состоявшийся факт, нечего тут рассматривать. Формально всё будет уже в следующем сезоне.



Юридически изменить правила переходов? Пока это никак не рассматривалось, с юридической точки зрения это сложно организовать, мы уже пытались консультироваться с юристами, какие возможны варианты.



То, что периодически возникали в интернете высказывания отдельных тренеров про контракты, — это тоже оказалось очень сложно, надо, конечно, искать какие-то критерии, чтобы взять процесс под контроль, но это происходит во всём мире. В отдельных случаях процесс переходов очень болезненный, а у нас это ещё и вызывает определенную волну, это же подогревается в большей степени — если бы этого не было, они бы, возможно, спокойно разобрались между собой, но эта полемика и взаимные обвинения не вызывают ничего кроме сожаления», — цитирует Горшкова ТАСС.