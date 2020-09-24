Илья Авербух и Лиза Арзамасова впервые рассказали о своём романе

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу 46-летний Илья Авербух и его 25-летняя девушка, актриса Лиза Арзамасова, впервые рассказали о своём романе.
«Мы действительно не хотели и не хотим ничего рассказывать о наших отношениях, но ваша программа — единственная в этом роде. Поэтому вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы…
То, что Лиза увлекается мотокроссом, стало для меня новостью. В момент, когда мы все переживали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным — поэтому приехал не на мотоцикле, а на квадроцикле. Сел на него, посадил Лизу сзади, и мы поехали в лес, там одноколейка. Я думаю: „Надо ехать вперёд, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина“. И мы застреваем в этой луже… Самое главное: дальше мачо сидит на квадроцикле, а Лиза толкает», — рассказал Авербух в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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