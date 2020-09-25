Глава ФФККР прокомментировал скандал с публикацией переписки Загитовой и Рудковской

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение по поводу очередного скандала с «переманиванием» фигуристок между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.



«Все взрослые люди, у федерации нет такой функции — рекомендовать тренерам вести себя так или иначе. Думаю, это тоже скоро сойдет на нет. Во всяком случае я на это надеюсь», — цитирует Горшкова ТАСС.



Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

Источник: Загитова могла перейти к Плющенко ещё в 2019-м, Тутберидзе отговорила