Глава ФФККР прокомментировал скандал с публикацией переписки Загитовой и Рудковской

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение по поводу очередного скандала с «переманиванием» фигуристок между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
«Все взрослые люди, у федерации нет такой функции — рекомендовать тренерам вести себя так или иначе. Думаю, это тоже скоро сойдет на нет. Во всяком случае я на это надеюсь», — цитирует Горшкова ТАСС.
Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.
- 25 сентября 2020
-
00:42
-
00:15
- 24 сентября 2020
-
21:46
-
20:41
-
16:50
-
16:24
-
16:10
-
15:30
-
15:18
-
12:19
-
11:40
-
10:40
-
09:39
- 23 сентября 2020
-
23:57
-
21:49
-
20:35
-
19:49
-
19:37
-
19:08
-
19:00
-
18:10
-
17:54
-
17:30
-
16:37
-
15:41
-
12:39
-
12:00
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
09:31
-
08:30
-
08:18
- 22 сентября 2020
-
22:39
-
21:48