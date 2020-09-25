Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Садкова: у меня что-то не получилось и Тутберидзе сказала: «Ты сейчас обратно уедешь»

Садкова: у меня что-то не получилось и Тутберидзе сказала: «Ты сейчас обратно уедешь»
Фигурное катание / Кубок России 0

12-летняя российская фигуристка Дарья Садкова поделилась впечатлениями от начала работы в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Было волнительно. Когда выходила на первый лед, ещё потрясывало. Потом привыкла. За три недели в «Хрустальном» я стала лучше делать каскады — более стабильно. Но мне ещё много работать, в том числе над качеством исполнения прыжков. Даже если прыгнула, всё равно нужно подтянуться, меньше болтаться в воздухе», — цитирует Садкову Sport24.

Садкова также рассказала о совете, который ей дала Тутберидзе.

«Хотела бы начать с того, что Этери Георгиевна очень требовательна. Как и остальные тренеры «Хрустального». Чувствуется, что команда ведёт чёткую и серьёзную подготовку. Всё строго. Был один момент, когда у меня что-то не получилось. Этери Георгиевна сказала: «Ты сейчас обратно уедешь. И всё». И я начала работать в несколько раз усерднее», — сказала Садкова.

Дарья ранее тренировалась в Йошкар-Оле у Дмитрия Иванова, а также сотрудничала с московским тренером Михаилом Магеровским.

Роднина — о Тутберидзе, от которой ушли Трусова и Косторная: ей надо задавать вопрос себе
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020