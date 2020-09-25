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Фигуристка Елена Радионова назвала пять любимых фильмов

Фигуристка Елена Радионова назвала пять любимых фильмов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова, которая несколько дней назад объявила о завершении карьеры, назвала пять любимых фильмов.

«Не так давно была на премьере аудиоспектакля «Рас-стаёмся». Захотелось поделиться с вами небольшой подборкой любимых фильмов, ведь осень — пора уютных вечеров, когда никуда не хочется идти и, закутавшись в тёплый плед с чашкой какао, можно посмотреть или пересмотреть классные фильмы.

Итак, мой топ-5:

1. «Как украсть миллион» — романтическая комедия с Одри Хепбёрн в главной роли.
2. «Дневник памяти» — несомненный фаворит многих девчонок, и я не исключение.
3. «Лучшее предложение» — итальянский фильм с неожиданной концовкой.
4. «Мгновения Нью-Йорка» — любимый фильм детства о приключениях сестёр Олсен.
5. «Джентльмены» — хит прошлого года, с очень крутым актёрским составом», — написала Радионова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Радионовой в «Инстаграме».

21-летняя фигуристка Елена Радионова объявила о завершении карьеры
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