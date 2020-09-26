Адвокат Князев — об обращении сына Плющенко к Путину: что за детский сад? Пиар, не более

Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев оценил вероятность издания закона о запрете СМИ «писать гадости про других детей». С такой просьбой обратился к президенту России сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр.



«Не думаю, что возможен такой закон. Сейчас есть право на разглашение и расшифровку данных в туристическую поездку для ребёнка. Но запретить 150 млн человек высказать своё мнение… Тем более, если сам выставляешь ребёнка в социальные сети. Человек же не против хороших отзывов.



Что Путин скажет? Не пишите плохо о детях? А если ребёнок занимается в секции и занял первое место. Можно об этом написать? Или надо посадить этого человека? А про взрослых можно плохо писать? Если человек считает себя оскорблённым, у нас есть статьи о клевете, нанесении морального вреда. Если Яна Рудковская так думает, пусть судится с людьми, которые считают, что Гном Гномычу не место в рекламе конституции. А так — «дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». Что за детский сад?! Пиар, не более того», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Главред StarHit не стала извиняться перед Рудковской за материал про её сына