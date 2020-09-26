Министр спорта России прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мыслями на тему возвращения двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Каждый спортсмен имеет право на выбор. Если такая профессиональная фигуристка, как Медведева, решила после определённого количества времени вернуться к тренеру, значит, она осознала ту школу, которая её сформировала, а также осознала необходимость продолжить работать в этих условиях и с этим тренером. Здесь я не вижу ничего плохого. Это даст возможность дальнейшему росту результатов.
Если касаться профессиональных взаимодействий, организации учебно-тренировочного процесса, предоставления льда и так далее, то вопрос должен решаться через федерации. Причём юридически и максимально уважительно друг к другу. Если речь идет о межличностных конфликтах? Ко мне обращались, чтобы уладить некоторые конфликты, но это не компетенция министерства спорта — быть третейским судьей в личных взаимоотношениях», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
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