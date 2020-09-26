Директор «Самбо-70»: в федерации даже нет наказаний за неофициальные переходы

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал систему переходов фигуристов в России.
В межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и перспективная Вероника Жилина. А переход чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной и вовсе состоялся после закрытия трансферного окна.
«Мы стараемся как можем, чтобы уберечь тренера от ухода значимых фигуристок, мы работаем с федерацией, у которой во многом не прописаны трансферные акты как в хоккее, футболе, других видах спорта. В федерации даже нет наказаний за неофициальные переходы, когда человек в таком случае не имел бы права нигде выступать. У них этого даже нет. Так всё сделано, что можно нырять куда угодно. Как будто специально сделаны такие документы в федерации – твори, что хочешь.
И спортсмены в эту брешь ныряют. Мы с этим столкнулись, возмущены, иногда предъявляем претензии к федерации. Не знаю, может, специально не сделаны правила, что это им невыгодно", — приводит слова Лайшева РИА «Новости».
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