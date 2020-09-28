Владимир Маркони объяснил, почему не позвал бы фигуристов на своё шоу Comment Out

Участник шоу «Ледниковый период» Владимир Маркони рассказал, почему не позвал бы фигуристов на своё шоу Comment Out.
Маркони — российский стендап-комик, актёр и телеведущий. С 2018 года — один из ведущих пранк-шоу «Шутники» на телеканале «Че», новый ведущий научно-познавательной программы «Галилео» на СТС и ведущий YouTube-шоу Comment Out на канале «Чикен Карри».
«Понимаете, на Comment Out мы зовем людей, которые если уж рискнут карьерой, то мы не несём за это ответственности. А фигуристы нам очень дороги и ценны. И так просто на нашу передачу их звать не стоит — их честь нам дороже всего.
Жалко ли людей из других сфер в меньшей степени? Другие сконцентрированы на более широкой сфере развлечений. А спортсменов не очень хочется подставлять. Пусть даже весело и иронично. Фигуристы — люди с сильными характерами, и ото льда их отнимать неправильно. Даже на час съёмки», — приводит слова Маркони Sport24.
В «Ледниковом периоде» парнёршей Маркони стала призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко.
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