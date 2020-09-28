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Владимир Маркони объяснил, почему не позвал бы фигуристов на своё шоу Comment Out

Владимир Маркони объяснил, почему не позвал бы фигуристов на своё шоу Comment Out
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Участник шоу «Ледниковый период» Владимир Маркони рассказал, почему не позвал бы фигуристов на своё шоу Comment Out.

Маркони — российский стендап-комик, актёр и телеведущий. С 2018 года — один из ведущих пранк-шоу «Шутники» на телеканале «Че», новый ведущий научно-познавательной программы «Галилео» на СТС и ведущий YouTube-шоу Comment Out на канале «Чикен Карри».

«Понимаете, на Comment Out мы зовем людей, которые если уж рискнут карьерой, то мы не несём за это ответственности. А фигуристы нам очень дороги и ценны. И так просто на нашу передачу их звать не стоит — их честь нам дороже всего.

Жалко ли людей из других сфер в меньшей степени? Другие сконцентрированы на более широкой сфере развлечений. А спортсменов не очень хочется подставлять. Пусть даже весело и иронично. Фигуристы — люди с сильными характерами, и ото льда их отнимать неправильно. Даже на час съёмки», — приводит слова Маркони Sport24.

В «Ледниковом периоде» парнёршей Маркони стала призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко.

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