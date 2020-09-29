Источник: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступила против того, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.

Издание утверждает, что Загитова поставила продюсерам «Ледникового периода» жёсткое условие: либо она, либо Евгения. Первый канал остановился на Алине потому, что у Медведевой гораздо более насыщенный график. Она могла участвовать в съёмках только в определённые дни, поскольку, в отличие от Загитовой, выступает на соревнованиях.

Напомним, Загитова является ведущей «Ледникового периода» вместе с Алексеем Ягудиным, олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании.