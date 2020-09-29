Алина Загитова показала букет цветов, подаренный болельщиками
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показала букет цветов, который ей подарили болельщики.
«Спасибо», — написала Загитова.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
Источник: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»
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