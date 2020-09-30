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Евгений Плющенко отреагировал на победу сына на турнире школы «Самбо-70»

Евгений Плющенко отреагировал на победу сына на турнире школы «Самбо-70»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на победу своего семилетнего сына Александра на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70».

Александр Плющенко занял первое место в категории спортсменов первого юношеского разряда. За прокат на тему из кинофильма «Пираты Карибского моря» юный спортсмен набрал 36,57 балла.

«С первой маленькой победой Саню на турнире по фигурному катанию, посвящённом 50-летнему юбилею ГБОУ «ЦСиО Самбо-70»! А теперь — только вперёд!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Евгений также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Гран-при, 10-кратным чемпионом России

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