Боброва — о «Ледниковом периоде»: для нас с Соколовским наступают не самые простые времена

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва, принимающая участия в проекте «Ледниковый период» в паре с певцом Владом Соколовским, поделилась впечатлениями от очередного съёмочного дня.
«И третий съёмочный день завершился. Было волнительно, да и без приключений не обошлось. Но то, как мы справились, смотрите на Первом канале! Уже совсем скоро! Чуть-чуть приоткрою завесу тайны и скажу, что я рада нашему прокату! Особенно, как катался и держался Влад Соколовский! Сейчас для нас наступают не самые простые времена. Ведь у Влада начинается съёмочный процесс фильма. Сил и времени на тренировки на льду будет меньше. Но мы не собираемся сдаваться! Только вперёд! Ну и конечно, с вашей поддержкой, друзья, мы сможем свернуть горы!» — написала Боброва в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Бобровой
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