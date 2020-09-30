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Боброва — о «Ледниковом периоде»: для нас с Соколовским наступают не самые простые времена

Боброва — о «Ледниковом периоде»: для нас с Соколовским наступают не самые простые времена
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва, принимающая участия в проекте «Ледниковый период» в паре с певцом Владом Соколовским, поделилась впечатлениями от очередного съёмочного дня.

«И третий съёмочный день завершился. Было волнительно, да и без приключений не обошлось. Но то, как мы справились, смотрите на Первом канале! Уже совсем скоро! Чуть-чуть приоткрою завесу тайны и скажу, что я рада нашему прокату! Особенно, как катался и держался Влад Соколовский! Сейчас для нас наступают не самые простые времена. Ведь у Влада начинается съёмочный процесс фильма. Сил и времени на тренировки на льду будет меньше. Но мы не собираемся сдаваться! Только вперёд! Ну и конечно, с вашей поддержкой, друзья, мы сможем свернуть горы!» — написала Боброва в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Бобровой

Екатерина Боброва — Владу Соколовскому: рада, что ты появился в моей судьбе
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