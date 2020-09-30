Бывший бойфренд Елизаветы Туктамышевой оценил её новые программы

Победитель финала Кубка России 2019 года фигурист Андрей Лазукин оценил новые программы своей бывшей девушки — чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Короткая программа Туктамышевой поставлена по мотивам балета «Спартак» Арама Хачатуряна, а произвольная — на музыку композитора Бхимы Юнусова к миниатюре «Хроники заводной птицы».



«Мне очень нравятся программы, которые поставили Лизе. Они классные. Мне кажется, что это вообще одни из лучших программ в ее карьере», — приводит слов Лазукина РИА «Новости».

Весной Лазукин перенёс операцию на колене после разрыва связки. Прошедшие прокаты сборной Санкт-Петербурга фигурист пропустил. Он намерен выступить на этапах Кубка России в Казани и Москве.