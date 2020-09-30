Алиса Ефимова не обращалась в ФФККР с просьбой выступать за Германию

Фигуристка Алиса Ефимова не обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой выступать за Германию, сообщил президент организации Александр Горшков.

«У нас по ней нет абсолютно никакой информации. Ефимова не обращалась к нам с какими-либо просьбами, немецкая федерация тоже не обращалась. О её решении выступать за Германию мы случайно узнали из интернета, официальной информации у нас нет.



Чтобы выступать за другую страну, должно быть её личное заявление и запрос от немецкой стороны. Фигуристка должна получить разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU), а ISU даёт разрешение на основании вышеперечисленных пунктов и визы нашей федерации. Она выступала в прошлом году на Универсиаде и не может просто так сменить страну», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».