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Алиса Ефимова не обращалась в ФФККР с просьбой выступать за Германию

Алиса Ефимова не обращалась в ФФККР с просьбой выступать за Германию
Фигурное катание 0

Фигуристка Алиса Ефимова не обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой выступать за Германию, сообщил президент организации Александр Горшков.

«У нас по ней нет абсолютно никакой информации. Ефимова не обращалась к нам с какими-либо просьбами, немецкая федерация тоже не обращалась. О её решении выступать за Германию мы случайно узнали из интернета, официальной информации у нас нет.

Чтобы выступать за другую страну, должно быть её личное заявление и запрос от немецкой стороны. Фигуристка должна получить разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU), а ISU даёт разрешение на основании вышеперечисленных пунктов и визы нашей федерации. Она выступала в прошлом году на Универсиаде и не может просто так сменить страну», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом
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