Алина Загитова обратилась к болельщикам

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова обратилась к своим болельщикам, призвав их не переживать по поводу её жизни.
Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. В сентябре 2020 года она поступила на первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а также стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». При этом Алина снялась с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12-13 сентября в Москве.
«Знаю, что болельщики за меня очень переживают. Сейчас я начала активно вести свой аккаунт в «Инстаграме», чтобы они знали, что происходит в моей жизни. Не переживайте, у меня всё хорошо! Как и раньше, радуюсь жизни», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
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