Дмитрий Алиев вернулся к олимпийской короткой программе «Маскарад»

Евгений Рукавицын, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева, рассказал, как его подопечный восстанавливается после лечения в Германии и готовится выступить на третьем этапе Кубка России, который пройдёт в Сочи 23-27 октября.

21-летний Алиев не принял участия в контрольных прокатах сборной России, так как вынужден был пройти обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав.

«Сейчас говорить о его полном восстановлении, пока не увидим его целиковые прокаты, рано, отрабатываем программы небольшими кусками. Мы готовимся к третьему этапу в Сочи, для нас этот турнир в силе. Катать программы целиком начнём на следующей неделе, тогда всё будет более-менее понятно», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Также Рукавицын рассказал, что Алиев вернулся к своей олимпийской короткой программе «Маскарад», с которой в 2018 году на Играх в Пхёнчхане был пятым перед произвольной программой.

«Мне кажется, Дима, катая её, немного вдохновляется тем временем, теми ощущениями. Конечно, сейчас ему психологически непросто — очень хочется как можно скорее вернуться к полноценной работе, но из-за проблем со здоровьем у него пока ещё есть серьёзные ограничения на тренировках, и это его, конечно, очень раздражает. Просто нужно немного подождать», — сказал Рукавицын.