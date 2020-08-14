Алиев выполнил два четверных прыжка, впервые выйдя на лёд на новых коньках

Российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить два четверных прыжка на первой же тренировке на новых коньках. Спортсмену удалось прыгнуть четверные лутц и сальхов.

Видео доступно на странице группы Евгения Рукавицына в "Инстаграме".



21-летний Алиев — двукратный призёр чемпионатов Европы. В 2018 году стал обладателем серебряной награды в одиночном катании, а в феврале 2020-го закрепил звание чемпиона Европы на турнире в Граце (Австрия).



В начале июня на первой же тренировке после трёхмесячного перерыва, связанного с карантином, Алиев сумел выполнить четверной тулуп.

Ранее фигурист рассказал о желании записать песню на собственные стихи.