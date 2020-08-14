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Алиев выполнил два четверных прыжка, впервые выйдя на лёд на новых коньках

Алиев выполнил два четверных прыжка, впервые выйдя на лёд на новых коньках
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить два четверных прыжка на первой же тренировке на новых коньках. Спортсмену удалось прыгнуть четверные лутц и сальхов.

Видео доступно на странице группы Евгения Рукавицына в "Инстаграме".

21-летний Алиев — двукратный призёр чемпионатов Европы. В 2018 году стал обладателем серебряной награды в одиночном катании, а в феврале 2020-го закрепил звание чемпиона Европы на турнире в Граце (Австрия).

В начале июня на первой же тренировке после трёхмесячного перерыва, связанного с карантином, Алиев сумел выполнить четверной тулуп.

Ранее фигурист рассказал о желании записать песню на собственные стихи.

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