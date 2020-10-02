Алина Загитова: репетитор по речи говорит, что у меня ленивые губы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о подготовке к ведению программы «Ледниковый период», очередной сезон которой стартует на Первом канале завтра, 3 октября.

«У меня есть специальный репетитор по речи. Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с репетитором разговаривать. И она меня просит разговаривать везде, где есть время. Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую. И когда я с пробкой во рту стою в пробке, на меня так люди смотрят и думают: «Вот, XXI век», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Вести программу Загитова будет вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.