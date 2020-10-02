Алина Загитова: репетитор по речи говорит, что у меня ленивые губы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о подготовке к ведению программы «Ледниковый период», очередной сезон которой стартует на Первом канале завтра, 3 октября.
«У меня есть специальный репетитор по речи. Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с репетитором разговаривать. И она меня просит разговаривать везде, где есть время. Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую. И когда я с пробкой во рту стою в пробке, на меня так люди смотрят и думают: «Вот, XXI век», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».
Вести программу Загитова будет вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
- 2 октября 2020
-
19:44
-
19:08
-
18:45
-
17:24
-
16:31
-
16:24
-
16:09
-
15:11
-
12:32
-
11:11
- 1 октября 2020
-
23:44
-
22:58
-
22:25
-
21:58
-
21:23
-
19:07
-
18:25
-
18:00
-
17:17
-
16:51
-
13:15
-
12:34
-
11:58
-
09:58
- 30 сентября 2020
-
22:48
-
20:55
-
19:57
-
18:26
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
15:29
-
14:50
-
14:49
-
14:28