Экс-ученица Этери Тутберидзе рассказала, как тренер довела её до слёз

Завершившая карьеру российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала, как она обижалась на шутки Этери Тутберидзе на тренировках: жаловалась маме и даже плакала.

«Каждый по-разному реагирует. Когда тренер кричал, меня это сильно задевало. Я вообще обидчивая девушка, и это мой главный минус в спорте. А Этери Георгиевна хорошо шутит, смешно. Представляете, каково мне было? И мне её шутки были обидны. Сейчас я взрослее, и, пошути она так же, я просто бы посмеялась. А тогда была маленькая, даже маме жаловалась.

Шутила ли она так над Медведевой и Загитовой? У них характер другой. Они тоже обижаются, но в глубине себя. И вся злость выплёскивается на каток. А у меня наоборот. Я говорила маме: «Мне страшно выходить на лёд». И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала. В группе же все были тонкие, плоские. Одна я была довольно рано сформировавшейся девушкой. Я закрывала всё тело, чтобы ничего не было видно. И как-то после какой-то острой шутки не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше», — приводит слова Паненковой «Спорт-экспресс».