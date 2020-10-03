Татьяна Тарасова показала фотографии предыдущих сезонов «Ледникового периода»

Постоянный председатель жюри «Ледникового периода», известный тренер Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с прошлых сезонов телешоу. На снимках вместе с Тарасовой запечатлены Илья Авербух, Александр Жулин, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Максим Маринин, Елена Чайковская и другие.
«Вспоминаем «Ледниковый…» А уже завтра на Первом канале новые серии, новые танцы, новые участники. Не пропустите!» — написала Тарасова.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
В проекте участвуют 14 пар:
1. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьёв
2. Регина Тодоренко — Роман Костомаров
3. Влад Топалов — Елена Ильиных
4. Надежда Михалкова — Максим Маринин
5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов
6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко
7. Мария Луговая — Повилас Ванагас
8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина
9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт
10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар
11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва
12. Ольга Паутова — Максим Шабалин
13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина
14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова
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