Татьяна Тарасова показала фотографии предыдущих сезонов «Ледникового периода»

Постоянный председатель жюри «Ледникового периода», известный тренер Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с прошлых сезонов телешоу. На снимках вместе с Тарасовой запечатлены Илья Авербух, Александр Жулин, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Максим Маринин, Елена Чайковская и другие.

«Вспоминаем «Ледниковый…» А уже завтра на Первом канале новые серии, новые танцы, новые участники. Не пропустите!» — написала Тарасова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

В проекте участвуют 14 пар:

1. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьёв

2. Регина Тодоренко — Роман Костомаров

3. Влад Топалов — Елена Ильиных

4. Надежда Михалкова — Максим Маринин

5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов

6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко

7. Мария Луговая — Повилас Ванагас

8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина

9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт

10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар

11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва

12. Ольга Паутова — Максим Шабалин

13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина

14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова