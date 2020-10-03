Авербух — о дебюте Загитовой в «Ледниковом периоде»: наша задача — поддержать Алину

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух оценил дебют в программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая стала соведущей Алексея Ягудина.

«Алине Загитовой пока непросто перед камерой, но она очень старается. Начала работать с педагогами по вокалу. И хочется её поддержать. Уверен, что с каждой передачей, с каждым новым выпуском она будет вести шоу всё лучше. Вчера, например, до 12 часов ночи сидела здесь и учила текст. Закалка, которая дана на катке, перфекционизм Этери Тутберидзе прослеживается и на съёмках. Думаю, что сейчас наша задача — поддержать Алину», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда».

Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала сегодня, 3 октября.