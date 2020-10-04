Коган: нет гарантий, что этап Кубка России в Москве пройдёт со зрителями

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, может ли организация гарантировать, что этап Кубка России в Москве пройдёт со зрителями.



«По этапу Кубка России в Москве пока всё идет по плану. Как говорил Остап Бендер, гарантию даёт только страховой полис. Вряд ли мы сейчас можем что-то гарантировать», — цитирует Когана «Р-Спорт».



Этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдёт с 10 по 13 октября и станет вторым в новом сезоне. Первый этап прошёл с 18 по 22 сентября в Сызрани.



С полным расписанием этапов Кубка России по фигурному катанию — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Чемпионат России — 2021 пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.