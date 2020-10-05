Татьяна Волосожар поделилась рецептом хорошего настроения
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в соревнованиях спортивных пар с будущим мужем, Максимом Траньковым, выложила на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с трёхлетней дочерью Анжеликой.
«Ну как тут можно выбрать одно фото? Мне нравится каждое, а вам 1-е, 2-е или 3-е?
⠀
Надеюсь, у вас тоже отличное настроение. А если нет, попробуйте улыбаться в течение минуты, даже если совсем-совсем не хочется и нет сил.
⠀
Говорят, мозг сразу вспоминает, что при таком положении лицевых мышц вы испытываете счастье, начинает вырабатывать гормон радости, и настроение поднимается», — написала Волосожар.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
«Что, опять к своему актёру поехала?» Волосожар рассказала о шутках Транькова о Пронине
- 5 октября 2020
-
21:53
-
19:31
-
15:30
-
14:51
-
10:34
-
09:17
-
00:57
- 4 октября 2020
-
22:45
-
22:01
-
20:47
-
20:11
-
18:52
-
18:15
-
16:31
-
12:52
-
12:11
-
00:03
- 3 октября 2020
-
22:51
-
22:27
-
22:20
-
21:28
-
19:29
-
17:34
-
17:00
-
10:30
-
00:47
- 2 октября 2020
-
22:56
-
22:17
-
21:14
-
20:56
-
20:34
-
19:44
-
19:08
-
18:45
-
17:24
Партнерский контент