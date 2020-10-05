Татьяна Волосожар поделилась рецептом хорошего настроения

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в соревнованиях спортивных пар с будущим мужем, Максимом Траньковым, выложила на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с трёхлетней дочерью Анжеликой.

«Ну как тут можно выбрать одно фото? Мне нравится каждое, а вам 1-е, 2-е или 3-е?

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Надеюсь, у вас тоже отличное настроение. А если нет, попробуйте улыбаться в течение минуты, даже если совсем-совсем не хочется и нет сил.

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Говорят, мозг сразу вспоминает, что при таком положении лицевых мышц вы испытываете счастье, начинает вырабатывать гормон радости, и настроение поднимается», — написала Волосожар.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».