Евгений Плющенко показал фото на фоне оранжевого «Порше» и оказался под огнём критики

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко опубликовал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсмен стоит на фоне оранжевого «Порше».
«Как вам такой цвет для осеннего сезона?» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Пользователи не одобрили фото Плющенко на фоне дорогого автомобиля.
«Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова. Понятно, что вы заработали, но будьте скромнее», — написал один из подписчиков.
«А вы на каждый сезон автомобиль под цвет подбираете?! Прикольно! Для богатых нужно отдельный «Инстаграм», а то они слишком оторваны от реальности!» — написал другой.
«Жаль, что учителя, врачи, пожарные не могут в нашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда», — добавил третий.
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