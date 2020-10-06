Евгений Плющенко показал фото на фоне оранжевого «Порше» и оказался под огнём критики

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко опубликовал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсмен стоит на фоне оранжевого «Порше».

«Как вам такой цвет для осеннего сезона?» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Пользователи не одобрили фото Плющенко на фоне дорогого автомобиля.

«Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова. Понятно, что вы заработали, но будьте скромнее», — написал один из подписчиков.

«А вы на каждый сезон автомобиль под цвет подбираете?! Прикольно! Для богатых нужно отдельный «Инстаграм», а то они слишком оторваны от реальности!» — написал другой.

«Жаль, что учителя, врачи, пожарные не могут в нашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда», — добавил третий.