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Артур Даниелян пропустит этап Кубка России в Москве

Артур Даниелян пропустит этап Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Вице-чемпион России и Европы Артур Даниелян пропустит следующий этап Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Ранее 16-летний спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России из-за травмы голеностопа.
Этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдёт с 10 по 13 октября и станет вторым в новом сезоне. Первый этап прошёл с 18 по 22 сентября в Сызрани.

С полным расписанием этапов Кубка России по фигурному катанию—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Чемпионат России—2021 пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.

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