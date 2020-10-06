Артур Даниелян пропустит этап Кубка России в Москве
Вице-чемпион России и Европы Артур Даниелян пропустит следующий этап Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
Ранее 16-летний спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России из-за травмы голеностопа.
Этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдёт с 10 по 13 октября и станет вторым в новом сезоне. Первый этап прошёл с 18 по 22 сентября в Сызрани.
С полным расписанием этапов Кубка России по фигурному катанию—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Чемпионат России—2021 пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.
Коган: нет гарантий, что этап Кубка России в Москве пройдёт со зрителями
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