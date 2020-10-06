Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Боброва показала фото с артистом Соколовским со съёмок «Ледникового периода»

Боброва показала фото с артистом Соколовским со съёмок «Ледникового периода»
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото со съёмок телепроекта «Ледниковый период». Там она выступает в паре с известным артистом и певцом Владом Соколовским.

«Съёмочный день # 4. Вы увидели только первый выпуск «Ледникового периода», а мы уже снимаем четвёртый.

В прошлый раз нам с Владом очень помогли ваши слова поддержки. А теперь, когда вы уже нас увидели и знаете, как обстоят наши дела, надеюсь, вы будете болеть и переживать за нас ещё больше! А мы обещаем вас не подвести», — написала Боброва в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Боброва: были мысли вернуться в спорт, но я их отпустила. И Соловьёв тоже
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020