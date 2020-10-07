Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой появилась фотография, на которой спортсменка сидит возле подаренного ей огромного букета роз. Сам букет составлен в форме цветка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот как отреагировали подписчики на пост.

«Солнце из роз — видать, поклонник появился у Алины».

«Кнопа такая серьёзная дама».

«Красота! Алина сама прелесть! Букеты все красивые, но один — супер! Спасибо всем, кто радует Алину».

«Вот это букетище! Дарителю спасибо. А Алинка тут такая милая».

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.