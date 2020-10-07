Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка

Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой появилась фотография, на которой спортсменка сидит возле подаренного ей огромного букета роз. Сам букет составлен в форме цветка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот как отреагировали подписчики на пост.

«Солнце из роз — видать, поклонник появился у Алины».
«Кнопа такая серьёзная дама».
«Красота! Алина сама прелесть! Букеты все красивые, но один — супер! Спасибо всем, кто радует Алину».
«Вот это букетище! Дарителю спасибо. А Алинка тут такая милая».

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

Загитова и Валиева зажигательно станцевали под Don't Worry Be Happy. Видео
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020